Escape Game à la Médiathèque de Mâcon, Médiathèque de Mâcon, Mâcon
samedi 19 septembre 2026 · Médiathèque de Mâcon · Mâcon
Informations pratiques
Escape Game à la Médiathèque de Mâcon Samedi 19 septembre, 10h30, 14h00, 16h00 Médiathèque de Mâcon Saône-et-Loire
Gratuit, À partir de 12 ans.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T10:30:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T16:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:30:00+02:00
En 2026, prenez part à une découverte hors du commun des réserves patrimoniales de la Médiathèque. Tentez de résoudre les nombreux défis de l’escape game :Qui pourra sauver l’Encyclopédie ? Diderot et D’Alembert ont besoin de vous ! Leur encyclopédie est menacée par le roi. Vous avez une heure pour la préserver d’un sort fatal. Pour cela, il vous faudra être attentifs à tous les indices divulgués au cours de la visite des réserves. Ils vous seront précieux dans la résolution des énigmes qui vous permettront de sauver cet ouvrage patrimonial historique.
Médiathèque de Mâcon 23 rue de la République, 71000 Mâcon Mâcon 71000 Mâcon Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « http://mediatheque.macon.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 03 85 39 90 26 »}]
En 2026, prenez part à une découverte hors du commun des réserves patrimoniales de la Médiathèque. Tentez de résoudre les nombreux défis de l’escape game :Qui pourra sauver l’Encyclopédie ? Diderot !…
©Ville de Mâcon
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