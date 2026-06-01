Escape game au château : Abracadabra ou pas !, Château de Saint-Mesmin, Saint-André-sur-Sèvre

Escape game au château : Abracadabra ou pas ! Samedi 19 septembre, 20h00 Château de Saint-Mesmin Deux-Sèvres

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T20:00:00+02:00 – 2026-09-19T22:00:00+02:00

Cet escape game sera nocturne au château de Saint Mesmin : Avec, Abracadabra ou pas! canalisez votre énergie pour revenir dans l’autre monde….

Ainsi, le temps est compté, 75 minutes chrono c’est la durée définie pour terminer la partie. Avec une immersion garantie au cœur d’une histoire…. Muni d’une feuille de route, au travers de jeux d’énigmes et d’évasion, c’est une histoire à remonter le temps qui attend les joueurs avec au programme : intrigues, indices, messages secrets à décoder, lecture, réflexion en parcourant les différentes salles du château.

Objectifs : Par équipe de 4 à 6 joueurs maximum, le rendez-vous est pris au château pour s’évader le temps de cet « Escape game », à mi-chemin entre un cluedo grandeur nature et un jeu video adapté du monde réel.

Samedi 19 septembre 2026 : Uniquement à 20h00

Equipe de 4 personnes : 60 €

Equipe de 5 personnes : 75 €

Equipe de 6 personnes : 90 €

Réservation uniquement en ligne : https://www.chateau-saintmesmin.com/ebilletterie

Tel. : 05 49 80 17 62

Château de Saint-Mesmin 11 Lieu Dit la Bleure 79380 Saint-André-sur-Sèvre Saint-André-sur-Sèvre 79380 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine 0549801762 https://www.chateau-saintmesmin.com [{« type »: « link », « value »: « https://www.chateau-saintmesmin.com/ebilletterie »}] [{« link »: « https://www.chateau-saintmesmin.com/ebilletterie »}] Le château-fort fut bâti en 1370. Au milieu du XVIIe siècle, les nouveaux propriétaires engagèrent d’importants travaux de modernisation du logis. En février 1796, un combat s’engagea dans le château entre les Républicains et une quarantaine de Vendéens. En 1806, le château fut vendu comme bien national à l’ancien chirurgien de Louis XVI. Durant la première guerre mondiale, l’édifice servit d’hôpital. Le château a été construit sur un petit socle rocheux dominant une plaine marécageuse. Il comprend une enceinte hexagonale de la fin du XIVe siècle, augmentée d’une grosse tour cylindrique construite au XVe siècle. L’enceinte primitive était flanquée de sept tours en fer à cheval. A l’est, deux de ces tours, réunies en châtelet, encadrent une porte protégée par une herse et un pont-levis. La tour sud-ouest a disparu. Celle du sud a été remplacée par le donjon actuel qui renferme trois salles superposées. Le premier niveau, transformé en chapelle, est voûté en coupole sur croisées d’ogives. Les niveaux supérieurs sont desservis par un escalier à vis. Le logis et les communs sont disposés autour d’une cour rectangulaire. Un escalier hélicoïdal dessert les étages et permet l’accès au chemin de ronde. Le logis renferme une vaste salle seigneuriale du XIVe siècle.

Cet escape game sera nocturne au château de Saint Mesmin : Avec, Abracadabra ou pas! canalisez votre énergie pour revenir dans l’autre monde….

©CTF