Escape Game au Moulin de l’Epinay LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT Mauges-sur-Loire

Mauges-sur-Loire

Escape Game au Moulin de l’Epinay

LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT 3 l’Epinay Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire

Tarif : 19 – 19 – 19 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-24 15:00:00

fin : 2026-04-24 16:00:00

Date(s) :

2026-04-24

Vivez une expérience unique au Moulin de l’Epinay entre Angers et Nantes ! L’escape Game l’embuscade de l’Epinay vous plongera au coeur d’une période historique, au fil d’énigmes à déchiffrer.

L’embuscade de l’Epinay, un escape game à vivre en famille ou entre amis !

2 août 1914 Jour de la mobilisation générale. Tous les hommes de la Chapelle-St-Florent viennent d’être réquisitionnés pour partir au front. Eugénie Bouin, une jeune habitante du village, doit prendre le relais de son frère Joseph, meunier, parti au front. Celui-ci lui a laissé des instructions pour qu’elle puisse faire fonctionner le moulin de l’Epinay en son absence. Lors de sa première nuit dans le moulin, elle aperçoit au loin une troupe allemande ! Eugénie doit fuir au plus vite pour prévenir le reste de sa famille et les habitants. Arriverez-vous à vous échapper de ces ravisseurs ?

Sessions les vendredis à 11h et 15h.

Durée 1H

À partir de 10 ans

Capacité 2 à 8 personnes

Niveau famille

Uniquement sur réservation en ligne ou par téléphone au 02.41.72.73.33

Présentez-vous à l’accueil 15 minutes avant le début de la séance. .

LA CHAPELLE-SAINT-FLORENT 3 l’Epinay Mauges-sur-Loire 49410 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 72 73 33 contact1@moulinepinay.com

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English :

Enjoy a unique experience at the Moulin de l’Epinay between Angers and Nantes! The escape game l’ambuscade de l’Epinay will plunge you into the heart of a historical period, as you decipher a series of enigmas.

L’événement Escape Game au Moulin de l’Epinay Mauges-sur-Loire a été mis à jour le 2026-04-14 par Pôle Tourisme ôsezMauges