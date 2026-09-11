Escape game au tribunal, Tribunal judiciaire de Bergerac, Bergerac

Informations pratiques

Escape game au tribunal Samedi 19 septembre, 14h00 Tribunal judiciaire de Bergerac Dordogne

Gratuit.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T16:30:00+02:00

Il n’est pas nécessaire d’avoir suivi des études de droit pour s’inscrire, bien au contraire !

En revanche, cette enquête criminelle collaborative n’est pas adaptée aux enfants.

Les femmes enceintes et les personnes à mobilité réduite peuvent s’inscrire.

Réservation obligatoire : https://my.weezevent.com/escape-game-au-tribunal-2

En cas d’empêchement, merci d’annuler votre réservation en ligne ou d’envoyer un email à communication.tj-bergerac@justice.fr

Lieu de rendez-vous : sous les colonnes du palais de justice situé Place de la République à Bergerac.

Tribunal judiciaire de Bergerac Place du palais, 24100 Bergerac Bergerac 24100 La Madeleine Dordogne Nouvelle-Aquitaine 05.53.74.40.00 [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 1920, « options »: {« card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « description »: « Il n’est pas nu00e9cessaire d’avoir suivi des u00e9tudes de droit pour s’inscire, bien au contraire ! En revanche, cette enquu00eate criminelle collaborative n’est pas adaptu00e9e aux enfants.u00a0 Les femmes enceintes et les personnes u00e0 mobilitu00e9 ru00e9duite peuvent s’inscrire. #Ru00e9flexion #Logique #Observation #Du00e9duction u00a0 Lieu du rendez-vous : sous les colonnes du palais de justice, situu00e9 Place de la Ru00e9publique u00e0 Bergerac En silence s’il vous plau00eet. u00a0 u00a0 En cas d’empu00eachement, merci d’annuler votre ru00e9servation en ligne, ou d’envoyer un email u00e0u00a0communication.tj-bergerac@justice.fr. », « html »: «

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1. Le Palais République, situé Place de la République, 24 100 BERGERAC. S’y trouvent principalement la chaîne pénale, le bureau d’aide juridictionnelle et l’accueil (aussi appelé Service d’Accueil Unique du Justiciable).

2. Le Palais des Carmes, situé 6 bis rue des Carmes, 24 100 BERGERAC. S’y trouvent les services civils.

Des audiences et réunions sont organisées dans les 2 bâtiments et il faut se référer à la convocation pour savoir dans quel bâtiment se rendre. En cas d’erreur, les agents de la sécurité pourront réorienter vers la bonne direction. Horaires d’ouverture

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h

Il n’est pas nécessaire d’avoir suivi des études de droit pour s’inscrire, bien au contraire !

©Florence Hernandez