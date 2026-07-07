Escape game autour d’Agatha Christie Bibliothèque Andrée Chedid Paris
vendredi 13 novembre 2026 · Bibliothèque Andrée Chedid · Paris
Informations pratiques
Une spécialiste d’Agatha Christie disparaît mystérieusement à la bibliothèque. Vous devez mener l’enquête…
Vous pouvez vous inscrire à la séance du 13 novembre ou à celle du 20 novembre à 18h, au choix !
Sur inscription à partir du 13 octobre, pour adultes et adolescents dès 14 ans
Plongez dans l’univers d’Agatha Christie en participant à cet escape game animé par les bibliothécaires.
Sur inscription à partir du 13 octobre, pour adultes et adolescents dès 14 ans
Le vendredi 20 novembre 2026
de 18h00 à 20h00
Le vendredi 13 novembre 2026
de 18h00 à 20h00
gratuit Public adultes. A partir de 14 ans.
Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-13T19:00:00+01:00
fin : 2026-11-20T21:00:00+01:00
Date(s) : 2026-11-13T18:00:00+02:00_2026-11-13T20:00:00+02:00;2026-11-20T18:00:00+02:00_2026-11-20T20:00:00+02:00
Bibliothèque Andrée Chedid 36, rue Emeriau 75015 Paris
+33145776340 bibliotheque.andree-chedid@paris.fr
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