Escape game autour d’Agatha Christie Bibliothèque Andrée Chedid Paris

Informations pratiques

Une spécialiste d’Agatha Christie disparaît mystérieusement à la bibliothèque. Vous devez mener l’enquête…

Vous pouvez vous inscrire à la séance du 13 novembre ou à celle du 20 novembre à 18h, au choix !

Sur inscription à partir du 13 octobre, pour adultes et adolescents dès 14 ans

Plongez dans l’univers d’Agatha Christie en participant à cet escape game animé par les bibliothécaires.

Sur inscription à partir du 13 octobre, pour adultes et adolescents dès 14 ans

Le vendredi 20 novembre 2026

de 18h00 à 20h00

Le vendredi 13 novembre 2026

de 18h00 à 20h00

gratuit Public adultes. A partir de 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-11-13T19:00:00+01:00

fin : 2026-11-20T21:00:00+01:00

Date(s) : 2026-11-13T18:00:00+02:00_2026-11-13T20:00:00+02:00;2026-11-20T18:00:00+02:00_2026-11-20T20:00:00+02:00

Bibliothèque Andrée Chedid 36, rue Emeriau 75015 Paris

+33145776340 bibliotheque.andree-chedid@paris.fr



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