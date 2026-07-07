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Escape game autour d’Agatha Christie Bibliothèque Andrée Chedid Paris

vendredi 13 novembre 2026 · Bibliothèque Andrée Chedid · Paris

Escape game autour d’Agatha Christie Bibliothèque Andrée Chedid Paris

Informations pratiques

Début
vendredi 13 novembre 2026
Fin
vendredi 20 novembre 2026
Lieu
Bibliothèque Andrée Chedid
Adresse
36, rue Emeriau
Ville
75015 Paris
Département
Paris

Une spécialiste d’Agatha Christie disparaît mystérieusement à la bibliothèque. Vous devez mener l’enquête…

Vous pouvez vous inscrire à la séance du 13 novembre ou à celle du 20 novembre à 18h, au choix !

Sur inscription à partir du 13 octobre, pour adultes et adolescents dès 14 ans

Plongez dans l’univers d’Agatha Christie en participant à cet escape game animé par les bibliothécaires.
Sur inscription à partir du 13 octobre, pour adultes et adolescents dès 14 ans
Le vendredi 20 novembre 2026
de 18h00 à 20h00
Le vendredi 13 novembre 2026
de 18h00 à 20h00
gratuit Public adultes. A partir de 14 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-11-13T19:00:00+01:00
fin : 2026-11-20T21:00:00+01:00
Date(s) : 2026-11-13T18:00:00+02:00_2026-11-13T20:00:00+02:00;2026-11-20T18:00:00+02:00_2026-11-20T20:00:00+02:00

Bibliothèque Andrée Chedid 36, rue Emeriau  75015 Paris
+33145776340 bibliotheque.andree-chedid@paris.fr


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