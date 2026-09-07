Escape game, Bibliothèque De Martiel, Martiel

Informations pratiques

Escape game Samedi 3 octobre, 10h00 Bibliothèque De Martiel Aveyron

jauge limitée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

Venez vous plonger dans la peau d’un bibliothécaire un peu farfelu et menez l’enquête pour découvrir son secret.

Accessible dès 8 ans

Bibliothèque De Martiel 27 rue du Fort 12200 Martiel Martiel 12200 Aveyron Occitanie 0565294702 https://www.martiel.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 07 67 34 08 25 »}]

Biblis en folie 2026

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