AGENDA · Martiel
Escape game, Bibliothèque De Martiel, Martiel
samedi 3 octobre 2026 · Bibliothèque De Martiel · Martiel
Informations pratiques
Escape game Samedi 3 octobre, 10h00 Bibliothèque De Martiel Aveyron
jauge limitée
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00
Fin : 2026-10-03T10:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00
Venez vous plonger dans la peau d’un bibliothécaire un peu farfelu et menez l’enquête pour découvrir son secret.
Accessible dès 8 ans
Bibliothèque De Martiel 27 rue du Fort 12200 Martiel Martiel 12200 Aveyron Occitanie 0565294702 https://www.martiel.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 07 67 34 08 25 »}]
Biblis en folie 2026
©freepik
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