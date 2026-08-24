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Escape game Cornebidouille Médiathèque Parthenay Parthenay

mercredi 21 octobre 2026 · Médiathèque Parthenay · Parthenay

Escape game Cornebidouille Médiathèque Parthenay Parthenay

Informations pratiques

Début
mercredi 21 octobre 2026
Fin
mercredi 21 octobre 2026
Heure de début
14:15:00
Lieu
Médiathèque Parthenay
Adresse
6 Place Georges Picard
Ville
79200 Parthenay
Département
Deux-Sèvres
Tarif

Parthenay

Escape game Cornebidouille

Médiathèque Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-21 14:15:00
fin : 2026-10-21 16:30:00

Date(s) :
2026-10-21

Retrouvez les histoires de votre sorcière favorite, à travers deux escapes games.

Une animation ludique à partager en famille !

Horaires 14h15 à 15h15 et 15h30 à 16h30 (sous réserve d’un minimum de 6 enfants inscrits)
Public familiale 6 à 11 ans
Réservation obligatoire au 05 49 94 90 42 ou sur mediatheques-ludotheque.parthenay-gatine.fr   .

Médiathèque Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 42 

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English : Escape game Cornebidouille

L’événement Escape game Cornebidouille Parthenay a été mis à jour le 2026-08-24 par CC Parthenay Gâtine

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