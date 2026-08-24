Escape game Cornebidouille Médiathèque Parthenay Parthenay

Informations pratiques

Parthenay

Escape game Cornebidouille

Médiathèque Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-21 14:15:00

fin : 2026-10-21 16:30:00

Date(s) :

2026-10-21

Retrouvez les histoires de votre sorcière favorite, à travers deux escapes games.

Une animation ludique à partager en famille !

Horaires 14h15 à 15h15 et 15h30 à 16h30 (sous réserve d’un minimum de 6 enfants inscrits)

Public familiale 6 à 11 ans

Réservation obligatoire au 05 49 94 90 42 ou sur mediatheques-ludotheque.parthenay-gatine.fr .

Médiathèque Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 42

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English : Escape game Cornebidouille

L’événement Escape game Cornebidouille Parthenay a été mis à jour le 2026-08-24 par CC Parthenay Gâtine