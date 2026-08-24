Escape game Cornebidouille Médiathèque Parthenay Parthenay
samedi 24 octobre 2026 · Médiathèque Parthenay · Parthenay
Informations pratiques
Parthenay
Escape game Cornebidouille
Médiathèque Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay Deux-Sèvres
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-24 14:15:00
fin : 2026-10-24 16:30:00
Date(s) :
2026-10-24
Retrouvez les histoires de votre sorcière favorite, à travers deux escapes games.
Une animation ludique à partager en famille !
Horaires 14h15 à 15h15 et 15h30 à 16h30 (sous réserve d’un minimum de 6 enfants inscrits)
Public familiale 6 à 11 ans
Réservation obligatoire au 05 49 94 90 42 ou sur mediatheques-ludotheque.parthenay-gatine.fr .
Médiathèque Parthenay 6 Place Georges Picard Parthenay 79200 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 94 90 42
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English : Escape game Cornebidouille
L’événement Escape game Cornebidouille Parthenay a été mis à jour le 2026-08-24 par CC Parthenay Gâtine
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