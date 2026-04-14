Escape game dans le parc du domaine de Vizille, Domaine de Vizille – Musée de la révolution française, Vizille

Escape game dans le parc du domaine de Vizille 6 et 7 juin Domaine de Vizille – Musée de la révolution française Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T10:00:00+02:00 – 2026-06-06T17:00:00+02:00

Fin : 2026-06-07T14:00:00+02:00 – 2026-06-07T17:00:00+02:00

Escape Game autour de la gestion de l’eau dans l’espace naturel (cycle, lien entre la flore et la faune, impact de la pollution (lien avec l’histoire des industries textiles, l’agriculture, la faune…). C’est l’histoire d’une famille, installée depuis plusieurs générations à Vizille qui est confrontée à plusieurs événements de pollution et doit trouver des solutions pour sauver les végétaux et les animaux du parc.

Parc du Domaine de Vizille

Gratuit | Tout public | Renseignements au 04 76 68 07 35

Domaine de Vizille – Musée de la révolution française Place du Château, 38220 Vizille, France Vizille 38220 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476680735 http://www.domaine-vizille.fr Le parc du château de Vizille, installé dans la vallée de la Romanche a été conçu au XVIIe siècle comme un jardin de plaisir par le duc de Lesdiguières. Ponctué par un canal courbe terminé par une cascade et de nombreux ruisseaux et canaux, le domaine de 100 hectares offre à la visite une roseraie, un carré de senteurs (aromatiques) et au-delà un parc à l’anglaise de quarante hectares, aux essences végétales, variées s’organise autour de grands mails de platanes qui délimitent prairies et clairières. Roseraie, parterre contemporain d’inspiration Renaissance, parvis minéral et salle de Verdure. Un parc animalier de soixante deux hectares occupe le fond de la vallée. De Lyon : A 480 en direction de Sisteron (sortie n°8 Vizille) De Grenoble centre : – par Pont de Claix (D 1075 puis D 1085) – par Brié (route Napoléon) – par Uriage : D 524, route touristique

Escape Game autour de la gestion de l’eau dans l’espace naturel (cycle, lien entre la flore et la faune, impact de la pollution (lien avec l’histoire des industries textiles, l’agriculture, la C’est …

© Domaine de Vizille / Département de l’Isère / F. Pattou