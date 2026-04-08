Tour Auvergne Rhône Alpes Etape 1 Vizille Saint-Ismier Départ Vizille Vizille

Vizille

Tour Auvergne Rhône Alpes Etape 1 Vizille Saint-Ismier

Départ Vizille Arrivée Saint-Ismier Vizille Isère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-07

fin : 2026-06-07

Date(s) :

2026-06-07

Le Tour Auvergne-Rhône-Alpes, anciennement connu sous le nom de Critérium du Dauphiné, traversera la région. Rendez-vous les 7 et 8 juin sur les routes de la Métropole pour encourager les coureurs et vivre cet événement sportif incontournable !

.

Départ Vizille Arrivée Saint-Ismier Vizille 38220 Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Tour Auvergne-Rhône-Alpes, formerly known as the Critérium du Dauphiné, will be crossing the region. Join us on June 7 and 8 on the roads of the Metropole to cheer on the riders and experience this not-to-be-missed sporting event!

L’événement Tour Auvergne Rhône Alpes Etape 1 Vizille Saint-Ismier Vizille a été mis à jour le 2026-04-08 par Office de Tourisme Grenoble Alpes