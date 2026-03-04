L’eau dans tous ses états, Domaine de Vizille – Musée de la révolution française, Vizille

L’eau dans tous ses états Samedi 6 juin, 16h00 Domaine de Vizille – Musée de la révolution française Isère

Contes et chansons

Aucune vie sur terre n’existe et n’existera sans l’eau.

Elle nous accompagne partout, elle est présente à chaque instant et il existe une histoire pour chacune de ses apparences qu’elle soit glace, pluie, neige ou brouillard.

Mais savez-vous pourquoi l’eau de la mer est salée ?

Et que se passe-t -il si vous manquez d’eau au milieu du désert ?

Il y en a à raconter vous verrez !

Par l’association William Production, conté par Cécile Lacroix.

Dans le cadre de la saison culturelle « Eau, quelle histoire ! » portée par le Département de l’Isère.

Parc du Domaine de Vizille

Gratuit | Tout public à partir de 7 ans | Renseignements au 04 76 68 07 35

Domaine de Vizille – Musée de la révolution française Place du Château, 38220 Vizille, France Vizille 38220 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476680735 http://www.domaine-vizille.fr Le parc du château de Vizille, installé dans la vallée de la Romanche a été conçu au XVIIe siècle comme un jardin de plaisir par le duc de Lesdiguières. Ponctué par un canal courbe terminé par une cascade et de nombreux ruisseaux et canaux, le domaine de 100 hectares offre à la visite une roseraie, un carré de senteurs (aromatiques) et au-delà un parc à l’anglaise de quarante hectares, aux essences végétales, variées s’organise autour de grands mails de platanes qui délimitent prairies et clairières. Roseraie, parterre contemporain d’inspiration Renaissance, parvis minéral et salle de Verdure. Un parc animalier de soixante deux hectares occupe le fond de la vallée. Parc protégé au titre des Monuments historiques, classement 23.08.1991. Ouvert toute l’année. De Lyon : A 480 en direction de Sisteron (sortie n°8 Vizille) De Grenoble centre : – par Pont de Claix (D 1075 puis D 1085) – par Brié (route Napoléon) – par Uriage : D 524, route touristique

