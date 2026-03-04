Lancement du parcours audioguidé du parc, Domaine de Vizille – Musée de la révolution française, Vizille

Lancement du parcours audioguidé du parc Samedi 23 mai, 10h00 Domaine de Vizille – Musée de la révolution française Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T10:00:00+02:00 – 2026-05-23T18:00:00+02:00

Lancement du parcours audioguidé à la découverte du Parc et de son réseau hydraulique

Dans le cadre de la saison culturelle « Eau, quelle histoire ! » portée par le Département de l’Isère.

Parc du Domaine de Vizille.

Domaine de Vizille – Musée de la révolution française Place du Château, 38220 Vizille, France Vizille 38220 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476680735 http://www.domaine-vizille.fr Ancienne demeure des ducs de Lesdiguières (XVIIe siècle), de la famille Perier (1782-1895), puis résidence présidentielle (1925-1960), le château installé dans un parc de 100 hectares est depuis 1973 propriété du Département de l’Isère.

La réunion, le 21 juillet 1788, de l’Assemblée des trois ordres du Dauphiné, sur l’invitation de Claude Perier, scella le destin du château. Cette manifestation politique déterminante dans l’amorce des événements de 1789 est à l’origine de la création d’un musée dédié à la Révolution française.

Depuis 1983, les salles du château sont transformées en Musée de la Révolution française où est exposée une collection unique d’œuvres d’art en rapport avec cette période de l’histoire de la fin de l’Ancien Régime à la Troisième République. De Lyon : A 480 en direction de Sisteron (sortie n°8 Vizille) De Grenoble centre : – par Pont de Claix (D 1075 puis D 1085) – par Brié (route Napoléon) – par Uriage : D 524, route touristique

©Domaine de Vizille / Département de l’Isère