La Devise | Théâtre, Domaine de Vizille – Musée de la révolution française, Vizille

La Devise | Théâtre Samedi 23 mai, 15h00 Domaine de Vizille – Musée de la révolution française Isère

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-23T15:00:00+02:00 – 2026-05-23T16:00:00+02:00

Fin : 2026-05-23T15:00:00+02:00 – 2026-05-23T16:00:00+02:00

Un homme mandaté par des pouvoirs publics doit aller expliquer à des élèves ce que signifie La République à travers la devise française. L’objectif du discours ? Dire l’urgence de redonner du sens à la devise, dans le contexte très tendu de 2015 dû aux attentats à Charlie Hebdo puis au Bataclan. En train de répéter son discours, il est coaché par une metteuse en scène sur sa posture physique et intellectuelle…

La pièce « La devise » ressemble un peu à une friandise. Doucereuse, à l’image de Sébastien qui vient annoncer « la bonne parole » pour former ou instruire les futurs citoyens, elle devient vite beaucoup plus relevée, un peu piquante en bouche même et gagne du relief ! Il s’agit de questionner la devise plutôt que de réciter les valeurs de notre république. Quel contenu donner à la liberté, l’égalité et la fraternité ?

La devise de François Bégaudeau vient s’inscrire comme le dernier volet du triptyque des créations autour de l’engagement citoyen de La Compagnie Entre En Scène, après « Sea Shepherd 77 » d’après Lamya Essemlali et « Nous étions debout et nous ne le savions pas » de Catherine Zambon.

Par La Cie Entre En Scène

Mise en scène: Irène Jargot, avec Gwennaël Mélé et Maryanna Franceschini

Parc du Domaine de Vizille

Gratuit | Tout public | Renseignements au 04 76 68 07 35

Domaine de Vizille – Musée de la révolution française Place du Château, 38220 Vizille, France Vizille 38220 Isère Auvergne-Rhône-Alpes 0476680735 http://www.domaine-vizille.fr Ancienne demeure des ducs de Lesdiguières (XVIIe siècle), de la famille Perier (1782-1895), puis résidence présidentielle (1925-1960), le château installé dans un parc de 100 hectares est depuis 1973 propriété du Département de l’Isère.

La réunion, le 21 juillet 1788, de l’Assemblée des trois ordres du Dauphiné, sur l’invitation de Claude Perier, scella le destin du château. Cette manifestation politique déterminante dans l’amorce des événements de 1789 est à l’origine de la création d’un musée dédié à la Révolution française.

Depuis 1983, les salles du château sont transformées en Musée de la Révolution française où est exposée une collection unique d’œuvres d’art en rapport avec cette période de l’histoire de la fin de l’Ancien Régime à la Troisième République. De Lyon : A 480 en direction de Sisteron (sortie n°8 Vizille) De Grenoble centre : – par Pont de Claix (D 1075 puis D 1085) – par Brié (route Napoléon) – par Uriage : D 524, route touristique

Nuit européenne des musées

© Domaine de Vizille / Département de l’Isère