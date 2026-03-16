Escape game « Enigma botanica » Médiathèque – Le Grand Logis Bruz 25 et 29 avril Ille-et-Vilaine

Gratuit, sur réservation

Dans l’ancien cabinet de travail d’un célèbre botaniste, vous recherchez le nom d’une plante permettant de soigner des millions de personnes exposées à une fièvre mystérieuse…

Vous aurez 60 minutes pour trouver le nom de cette plante et sortir du bâtiment pour transmettre votre découverte aux scientifiques. Cet escape game permet de faire découvrir la botanique de façon ludique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-25T10:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-29T16:30:00.000+02:00

1

0299053060 mediatheque@ville-bruz.fr

Médiathèque – Le Grand Logis 10 avenue du Général de Gaulle 35170 BRUZ Bruz 35170 Ille-et-Vilaine



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

