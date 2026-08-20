Escape Game : Face à l’IA, Sésame, Bordeaux

Informations pratiques

Escape Game : Face à l’IA Mercredi 21 octobre, 14h15, 16h00 Sésame Gironde

être inscrit.e à la bibliothèque

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-21T14:15:00+02:00 – 2026-10-21T15:30:00+02:00

Fin : 2026-10-21T16:00:00+02:00 – 2026-10-21T17:30:00+02:00

L’Espace Sésame vous propose cet escape game qui mêle sciences et investigation ! Une enquête grandeur nature qui invite tous les curieux et curieuses à vivre une expérience immersive originale.

Votre mission ? Vous appuyer sur votre sens de l’observation, le travail d’équipe et votre esprit d’analyse pour résoudre toute une série d’énigmes sur le thème de l’intelligence artificielle. Mais attention, vous n’aurez que 1 heure… Il vous faudra faire vite pour passer le test !

Nombre de participants : 2 à 6 joueurs, à partir de 12 ans.

Sésame 13 place Canteloup, 33800 Bordeaux Bordeaux 33800 Bordeaux Sud Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 10 26 13 https://bibliotheque.bordeaux.fr/ [{« type »: « email », « value »: « dgac.biblio.inclusion@mairie-bordeaux.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 56 10 26 13 »}]

Testez votre humanité à l’Espace Sésame !

Instant Science, avec le soutien du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Espace, de l’INSA Toulouse et de l’institut ANITI.