Escape Game Historique au Moulin-à-Vent avec Viniciacum, Place Ennemond Romand, 69200 Vénissieux, Vénissieux
samedi 19 septembre 2026 · Place Ennemond Romand, 69200 Vénissieux · Vénissieux
Informations pratiques
Escape Game Historique au Moulin-à-Vent avec Viniciacum Samedi 19 septembre, 14h00 Place Ennemond Romand, 69200 Vénissieux Rhône
Constitution des équipes (10 à 20 personnes) directement sur place.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
• Lieu de départ : Place Ennemond Romand, à côté de l’église (En cas de pluie : École primaire du Moulin-à-Vent).
• Lieu d’arrivée : École Ernest-Renan.
L’association Viniciacum et la troupe « Vénissieux en scène » vous invitent à un parcours immersif de 3 km au cœur du quartier du Moulin-à-Vent. Muni d’un carnet de route (adulte ou enfant), vous devrez résoudre des énigmes, décoder des messages et manipuler des codex tout en croisant des personnages hauts en couleur. De l’architecte Émile Chollat à l’usine Tubize, en passant par le Père Gilou, le château de Champagneux et la piscine intercommunale, préparez-vous à une aventure en plein air palpitante où le passé vient directement à votre rencontre !
Départ en continu. Gratuit, sans réservation. Constitution des équipes (10 à 20 personnes) directement sur place. Tout public (parcours adaptés pour adultes et enfants).
Place Ennemond Romand, 69200 Vénissieux Place Ennemond Romand Vénissieux 69200 Moulin à Vent Rhône Auvergne-Rhône-Alpes
• Lieu de départ : Place Ennemond Romand, à côté de l’église (En cas de pluie : École primaire du Moulin-à-Vent).
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