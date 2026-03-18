ESCAPE GAME L’AFFAIRE DES BIJOUX VOLÉS

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-29

À bord du Grand Oriental, la collection de Lady Worthington disparaît ! Collaborez en famille pour résoudre le mystère.

Bienvenue à bord du légendaire Grand Oriental. Votre voyage de rêve bascule lorsque la précieuse collection de Lady Worthington disparaît, un peu comme au Louvre. Retrouvez les bijoux et démasquez le coupable avant le prochain arrêt, sinon tout le monde risque de rester bloqué. Saurez-vous résoudre le mystère à temps et sauver vos vacances ? Chaque membre de la famille a un rôle clé parents, enfants et compagnons doivent collaborer pour réussir la mission.

Sur inscription dès 7 ans.

Dans le cadre de la Quinzaine du jeu. .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English :

Aboard the Grand Oriental, Lady Worthington’s collection disappears! Work together as a family to solve the mystery.

L’événement ESCAPE GAME L’AFFAIRE DES BIJOUX VOLÉS Béziers a été mis à jour le 2026-03-15 par 34 ADT34