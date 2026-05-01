Escape game- l’antre du professeur Foxtron Doué-la-Fontaine Doué-en-Anjou

Doué-en-Anjou

Escape game- l’antre du professeur Foxtron

Doué-la-Fontaine 1 rue de la croix Mordret Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-14

Date(s) :

2026-05-08 2026-05-09 2026-05-14 2026-05-15 2026-05-16 2026-05-25 2026-05-29 2026-05-30 2026-05-31

Vous aurez 1 heure pour sortir de l’antre du professeur Foxtron, situé au fin fond d’un troglodyte.

Saurez-vous dénouer ses énigmes?

PRECISIONS HORAIRES

Vendredi 1er mai 2026 de 15h à 16h, de 16h30 à 17h30 et de 18h à 19h.

Samedi 2 mai 2026 de 15h à 16h, de 16h30 à 17h30 et de 18h à 19h.

Vendredi 8 mai 2026 de 15h à 16h, de 16h30 à 17h30 et de 18h à 19h.

Samedi 9 mai 2026 de 16h30 à 17h30 et de 18h à 19h.

Jeudi 14 mai 2026 de 15h à 16h, de 16h30 à 17h30 et de 18h à 19h.

Vendredi 15 mai 2026 de 17h à 18h et de 18h30 à 19h30.

Samedi 16 mai 2026 de 17h à 18h et de 18h30 à 19h30.

Lundi 25 mai 2026 de 15h à 16h, de 16h30 à 17h30 et de 18h à 19h.

Vendredi 29 mai 2026 de 17h à 18h et de 18h30 à 19h30.

Samedi 30 mai 2026 de 15h à 16h, de 16h30 à 17h30 et de 18h à 19h.

Dimanche 31 mai 2026 de 15h à 16h, de 16h30 à 17h30 et de 18h à 19h. .

Doué-la-Fontaine 1 rue de la croix Mordret Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 24 95 troglo-sarcophages@orange.fr

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English :

You’ll have 1 hour to get out of Professor Foxtron’s lair, located deep in a cave.

L’événement Escape game- l’antre du professeur Foxtron Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-05-01 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME