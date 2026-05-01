Portes ouvertes Le printemps des Bleuces Les Bleuces Doué-en-Anjou

Doué-en-Anjou

Portes ouvertes Le printemps des Bleuces

Les Bleuces Concourson-sur-Layon Doué-en-Anjou Maine-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-10 18:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Venez découvrir un domaine familial situé au cœur de la vallée du Layon.

Au programme des portes ouvertes de ce week-end

– Visite de cave

– Dégustation

– Découverte des 2 nouvelles cuvées du domaine

– Remise de 10% sur les bouteilles de rosé Cabernet d’Anjou, rosé sec, Saumur Brut ou demi sec rosé

PRECISIONS HORAIRES

Du samedi 9 au dimanche 10 mai 2026 de 10h à 18h. .

Les Bleuces Concourson-sur-Layon Doué-en-Anjou 49700 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 59 11 74 contact@domainedesbleuces.com

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English :

Come and discover a family estate in the heart of the Layon valley.

L’événement Portes ouvertes Le printemps des Bleuces Doué-en-Anjou a été mis à jour le 2026-04-28 par SPL SAUMUR VAL DE LOIRE TOURISME