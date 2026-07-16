Escape game : L’apprenti sorcier, Médiathèque L’apostrophe, Chartres

Informations pratiques

Escape game : L’apprenti sorcier Samedi 3 octobre, 14h00 Médiathèque L’apostrophe Eure-et-Loir

10 participants par groupe, à partir de 6 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T15:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:00:00+02:00 – 2026-10-03T15:00:00+02:00

Venez jouer, seul, en famille ou entre amis et transformez-vous en apprenti sorcier pour résoudre toutes les énigmes !

Animé par Le Bon Navet

Médiathèque L’apostrophe 1 Bd Maurice Viollette 28000 Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 0237234210 https://mediatheque.chartres.fr https://www.facebook.com/bibliotheques.chartres?locale=fr_FR [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.chartres.fr »}] Le bâtiment est situé en centre ville de Chartres.

Biblis en folie 2026

©MédiahèqueChartres