Escape game : L’apprenti sorcier, Médiathèque L’apostrophe, Chartres
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque L'apostrophe · Chartres
Informations pratiques
Escape game : L’apprenti sorcier Samedi 3 octobre, 15h30 Médiathèque L’apostrophe Eure-et-Loir
10 participants par groupe, à partir de 6 ans
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T15:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T15:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00
Venez jouer, seul, en famille ou entre amis et transformez-vous en apprenti sorcier pour résoudre toutes les énigmes !
Animé par Le Bon Navet
Médiathèque L’apostrophe 1 Bd Maurice Viollette 28000 Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 0237234210 https://mediatheque.chartres.fr https://www.facebook.com/bibliotheques.chartres?locale=fr_FR [{« type »: « link », « value »: « https://mediatheque.chartres.fr »}] Le bâtiment est situé en centre ville de Chartres.
Biblis en folie 2026
©MédiahèqueChartres
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