Monflanquin

Escape Game Le 13ème Jeu

7 place des Arcades Monflanquin Lot-et-Garonne

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-06

fin : 2026-08-31

Date(s) :

2026-07-06

Ce jeu d’évasion grandeur nature vous entraînera dans une aventure immersive historique et inédite au cœur du Moyen Âge, à la recherche de la charte de coutume de Monflanquin, dérobée par le professeur Archibald Astruc !

Chaque partie dure 1 heure, pour 3 à 10 participants.

Plongez dans l’univers captivant de l’Escape Game Le 13ème Jeu !

Inspiré de faits historiques, ce scénario immersif vous transporte au cœur du XIIIᵉ siècle pour une aventure pleine de mystères et de rebondissements. En équipe de 3 à 10 joueurs, relevez le défi d’une véritable course contre la montre où logique, observation, cohésion et déduction seront vos meilleurs alliés.

Prêts à découvrir le Moyen Âge comme vous ne l’avez jamais vu ?

Le 13ème jeu sera ouvert du 6 juillet au 31 août 2026 (uniquement sur réservation) la réservation des créneaux de jeu se font via Internet ou par téléphone .

La présence d’une personne majeure dans le groupe est obligatoire.

Durée 1 heure.

Rendez-vous à l’accueil du Bureau d’Information Touristique de Monflanquin 7 place des Arcades,, 15 minutes avant. .

7 place des Arcades Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 36 40 19

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Escape Game Le 13ème Jeu

This life-size escape game will take you on an unprecedented historical adventure to the heart of the Middle Ages, in search of Monflanquin?s customary charter, stolen by Professor Archibald Astruc!

Each game lasts 1 hour, for 3 to 10 participants.

L’événement Escape Game Le 13ème Jeu Monflanquin a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Coeur de Bastides