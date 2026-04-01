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Escape Game Le Blanc

Escape Game Le Blanc

Escape Game Le Blanc mardi 21 avril 2026.

Adresse : 1 rue Jean Giraudoux

Ville : 36300 Le Blanc

Département : Indre

Début : mardi 21 avril 2026

Fin : mardi 21 avril 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Le Blanc

Escape Game

1 rue Jean Giraudoux Le Blanc Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-04-21 15:00:00
fin : 2026-04-21 16:00:00

Date(s) :
2026-04-21

Jeu à faire à tout âge.
Ecape game: La disparition du Pr Snake. 60 min de jeu par équipe de 4 à 10 joueurs. accèssible à tout âge.   .

1 rue Jean Giraudoux Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 33 40  famille@cslb.fr

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English :

Pregnancy termination discussion group

L’événement Escape Game Le Blanc a été mis à jour le 2026-04-15 par Destination Brenne

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