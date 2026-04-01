Le Blanc

Escape Game

1 rue Jean Giraudoux Le Blanc Indre

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-04-21 15:00:00

fin : 2026-04-21 16:00:00

Date(s) :

2026-04-21

Jeu à faire à tout âge.

Ecape game: La disparition du Pr Snake. 60 min de jeu par équipe de 4 à 10 joueurs. accèssible à tout âge. .

1 rue Jean Giraudoux Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 33 40 famille@cslb.fr

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English :

Pregnancy termination discussion group

L’événement Escape Game Le Blanc a été mis à jour le 2026-04-15 par Destination Brenne