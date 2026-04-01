Escape Game Le Blanc
Escape Game Le Blanc mardi 21 avril 2026.
Le Blanc
Escape Game
1 rue Jean Giraudoux Le Blanc Indre
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-04-21 15:00:00
fin : 2026-04-21 16:00:00
Date(s) :
2026-04-21
Jeu à faire à tout âge.
Ecape game: La disparition du Pr Snake. 60 min de jeu par équipe de 4 à 10 joueurs. accèssible à tout âge. .
1 rue Jean Giraudoux Le Blanc 36300 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 28 33 40 famille@cslb.fr
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English :
Pregnancy termination discussion group
L’événement Escape Game Le Blanc a été mis à jour le 2026-04-15 par Destination Brenne
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