Escape game : le café des curiosités, Hôtel des sciences, Poitiers

Informations pratiques

Escape game : le café des curiosités Samedi 19 septembre, 14h00 Hôtel des sciences Vienne

Gratuit. Sur réservation. Limité à 6 personnes par session.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Gardienne de son patrimoine scientifique, l’université de Poitiers conserve de nombreuses collections réunissant des objets insolites, des animaux disparus et des fossiles singuliers. Autant de merveilles à découvrir au « Café des curiosités ».

Cet escape game constitue l’ultime épreuve d’initiation pour toutes les recrues souhaitant devenir les gardiens de ces collections. Plongez dans l’univers de la plus ancienne confrérie de l’université de Poitiers et découvrez autrement l’histoire de la connaissance scientifique.

Vous aurez 30 minutes pour faire vos preuves. Communiquez, observez, réfléchissez et, surtout, ne vous fiez pas aux apparences…

Hôtel des sciences Hôtel des sciences, 49 Place Charles de Gaulle, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine https://sciences-et-societe.univ-poitiers.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://sciences-et-societe.univ-poitiers.fr/hotel-des-sciences/escape-game-le-cafe-des-curiosites/ »}] Hôtel des sciences, d’abord hôtel particulier connu sous le nom d’hôtel Chaboureau, s’est réaménagé pour accueillir l’espace de médiation scientifique de l’Université de Poitiers. Parking

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Gardienne de son patrimoine scientifique, l’université de Poitiers conserve de nombreuses collections réunissant des objets insolites, des animaux disparus et des fossiles singuliers. Autant de à au …

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