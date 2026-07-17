Escape game : le café des curiosités, Hôtel des sciences, Poitiers
samedi 19 septembre 2026 · Hôtel des sciences · Poitiers
Informations pratiques
Escape game : le café des curiosités Samedi 19 septembre, 14h00 Hôtel des sciences Vienne
Gratuit. Sur réservation. Limité à 6 personnes par session.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00
Gardienne de son patrimoine scientifique, l’université de Poitiers conserve de nombreuses collections réunissant des objets insolites, des animaux disparus et des fossiles singuliers. Autant de merveilles à découvrir au « Café des curiosités ».
Cet escape game constitue l’ultime épreuve d’initiation pour toutes les recrues souhaitant devenir les gardiens de ces collections. Plongez dans l’univers de la plus ancienne confrérie de l’université de Poitiers et découvrez autrement l’histoire de la connaissance scientifique.
Vous aurez 30 minutes pour faire vos preuves. Communiquez, observez, réfléchissez et, surtout, ne vous fiez pas aux apparences…
Hôtel des sciences Hôtel des sciences, 49 Place Charles de Gaulle, 86000 Poitiers Poitiers 86000 Vienne Nouvelle-Aquitaine https://sciences-et-societe.univ-poitiers.fr/ [{« type »: « link », « value »: « https://sciences-et-societe.univ-poitiers.fr/hotel-des-sciences/escape-game-le-cafe-des-curiosites/ »}] Hôtel des sciences, d’abord hôtel particulier connu sous le nom d’hôtel Chaboureau, s’est réaménagé pour accueillir l’espace de médiation scientifique de l’Université de Poitiers. Parking
Buss
Gardienne de son patrimoine scientifique, l’université de Poitiers conserve de nombreuses collections réunissant des objets insolites, des animaux disparus et des fossiles singuliers. Autant de à au …
©université de Poitiers
À voir aussi à Poitiers (Vienne)
- Marché de Producteurs Îlot Tison Poitiers Poitiers 24 juillet 2026
- Saxophone en Mouvement Poitiers 3 août 2026
- Un siècle d’architecture en France. Exposition photographique d’édifices labellisés « Architecture Remarquable Contemporaine », Maison de l’architecture de Poitiers, Poitiers 1 septembre 2026
- Urban Trail Poitiers Poitiers 12 septembre 2026
- Etre aidé(e) pour bien utiliser son CPF, 86-ML POITIERS, Poitiers 16 septembre 2026