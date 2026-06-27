Colmar

Escape Game Le Grand Chaos

Rue Rudenwadelweg (Forêt du Neuland) Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-06-27 17:30:00

fin : 2026-06-29 19:30:00

Date(s) :

2026-06-27 2026-06-29 2026-06-30 2026-07-01 2026-07-02 2026-07-03 2026-07-04 2026-07-08 2026-07-09 2026-07-10 2026-07-11 2026-07-15 2026-07-16 2026-07-17 2026-07-18 2026-07-21 2026-07-22 2026-07-24 2026-07-28 2026-07-30

Le Musée des Usines Municipales de Colmar lance son Escape Game immersif ! Plongés dans un univers industriel, les participants devront résoudre énigmes et défis pour sauver la population du Grand Chaos avant la fin du temps imparti. Logique, observation et esprit d’équipe seront essentiels !

Un Escape Game immersif a vu le jour au sein du Musée des Usines Municipales de Colmar !

Partez à l’aventure et découvrez l’expérience originale et ludique que le musée vous propose.

Les participants seront plongés dans un scénario nécessitant de résoudre des énigmes et épreuves pour sauver la population du Grand Chaos . Le tout dans un délai imparti.

Saurez-vous, dans cet univers industriel, faire preuve de cohésion d’équipe, utiliser votre logique, votre sens de l’observation et votre dextérité ? .

Rue Rudenwadelweg (Forêt du Neuland) Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 24 60 07 resa.musee.umc@gmail.com

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English :

The Colmar Municipal Factories Museum is launching its immersive Escape Game! Immersed in an industrial setting, participants will have to solve puzzles and overcome challenges to save the population from the “Great Chaos” before time runs out. Logic, observation, and teamwork will be essential!

L’événement Escape Game Le Grand Chaos Colmar a été mis à jour le 2026-06-20 par Office de tourisme de Colmar