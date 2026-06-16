Mulhouse

Escape game l’énigme du Professeur Proton

55 rue du Pâturage Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-04 10:00:00

fin : 2026-08-30 18:00:00

Date(s) :

2026-07-04

Entrez dans le laboratoire du professeur Proton pour une aventure pleine de mystères et de défis. Votre mission retrouver les codes permettant d’ouvrir quatre boîtes à clé disséminées dans le laboratoire. Chaque énigme résolue vous rapprochera de l’objectif final déverrouiller une cinquième boîte renfermant une mystérieuse source d’énergie. Observation, réflexion et esprit d’équipe seront vos meilleurs alliés pour percer les secrets du professeur Proton et découvrir l’énergie mystère qui s’y cache.

Réservation obligatoire au 03 89 32 48 50. 8 enfants maximum + 2 adultes accompagnateurs. Durée 1h. De 7 à 13 ans. .

55 rue du Pâturage Mulhouse 68200 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 32 48 50 reservations@electropolis.tm.fr

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English :

L’événement Escape game l’énigme du Professeur Proton Mulhouse a été mis à jour le 2026-06-22 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace