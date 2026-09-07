UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Ussel

Escape game : « Les voleurs d’art », Chapelle des pénitents, Ussel

dimanche 20 septembre 2026 · Chapelle des pénitents · Ussel

Escape game : « Les voleurs d’art », Chapelle des pénitents, Ussel

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Chapelle des pénitents
Adresse
rue Pasteur, 19200 Ussel
Ville
19200 Ussel
Département
Corrèze
Tarif
Gratuit. Sur réservation. Maximum 8 personnes.

Escape game : « Les voleurs d’art » Dimanche 20 septembre, 09h00 Chapelle des pénitents Corrèze

Gratuit. Sur réservation. Maximum 8 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T09:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Menez l’enquête avec l’escape game « Les Voleurs d’art » et tentez de résoudre une mystérieuse affaire au cœur du musée.
À réaliser en groupe ou en famille, à partir de 8 ans. Gratuit, sur réservation obligatoire, dans la limite de 8 participants par session.

Chapelle des pénitents rue Pasteur, 19200 Ussel Ussel 19200 Ussel Corrèze Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0555725469 »}]
Escape game « Les voleurs d’art », jeu d’enquête à réaliser en groupe ou en famille à partir de 8 ans, maximum 8 personnes, réservation obligatoire, gratuit.

©MPU

À voir aussi à Ussel (Corrèze)