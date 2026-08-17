Informations pratiques

Ligueil

Escape game

Ligueil Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-01-16 10:00:00

fin : 2027-01-16 19:00:00

Date(s) :

2027-01-16

Le disque dur de l’autrice, reçu hier par la bibliothèque, a disparu… Vol ou mystérieuse disparition ? Heureusement, des indices sont disséminés dans la bibliothèque. Saurez-vous les décrypter et retrouver son roman avant qu’il ne soit perdu à jamais ?

.

Ligueil 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire bibliothequeligueil@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The author’s hard drive, which the library received yesterday, has disappeared? Was it stolen, or did it just mysteriously vanish? Fortunately, clues are scattered throughout the library. Can you decipher them and find her novel before it’s lost forever?

L’événement Escape game Ligueil a été mis à jour le 2026-08-17 par Loches Touraine Châteaux de la Loire