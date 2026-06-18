Escape game Mission face à l’IA Martizay
Escape game Mission face à l’IA Martizay mercredi 1 juillet 2026.
Martizay
Escape game Mission face à l’IA
4 bis rue de la Poste Martizay Indre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-01
fin : 2026-07-31
Date(s) :
2026-07-01
La médiathèque propose un escape game créé par instant Sciences. De 2 à 6 joueurs.Familles
Les joueurs incarnent des ingénieurs ayant postulé pour un stage spécialisé en intelligence artificielle. Cependant ils doivent prouver qu’ils sont 100 % humain . Pour cela ils vont devoir passer un test et ils ont 45 min pour réussir. .
4 bis rue de la Poste Martizay 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 87 86 mediatheque@martizay.fr
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English :
The media center is offering an escape game created by Instant Sciences. For 2 to 6 players.
L’événement Escape game Mission face à l’IA Martizay a été mis à jour le 2026-06-18 par Destination Brenne
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