Martizay

Escape game Mission face à l’IA

4 bis rue de la Poste Martizay Indre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-01

fin : 2026-07-31

Date(s) :

2026-07-01

La médiathèque propose un escape game créé par instant Sciences. De 2 à 6 joueurs.Familles

Les joueurs incarnent des ingénieurs ayant postulé pour un stage spécialisé en intelligence artificielle. Cependant ils doivent prouver qu’ils sont 100 % humain . Pour cela ils vont devoir passer un test et ils ont 45 min pour réussir. .

4 bis rue de la Poste Martizay 36220 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 87 86 mediatheque@martizay.fr

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English :

The media center is offering an escape game created by Instant Sciences. For 2 to 6 players.

L’événement Escape game Mission face à l’IA Martizay a été mis à jour le 2026-06-18 par Destination Brenne