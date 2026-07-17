Escape Game « Mission Fébétron », Institut de Chimie Physique,, Orsay

Informations pratiques

Escape Game « Mission Fébétron » 19 et 20 septembre Institut de Chimie Physique, Essonne

Groupes de 4 ou 5 personnes, mélange de groupes possible

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T12:45:00+02:00 – 2026-09-19T14:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:30:00+02:00 – 2026-09-20T17:45:00+02:00

L’escape-game de la Faculté des Sciences d’Orsay, inscrit dans l’histoire dans l’Institut de Chimie Physique

Vous vous retrouvez dans les années 80, au sein du laboratoire de physico-chimie des rayonnements. L’équipe de Jacqueline Belloni, spécialisée dans les techniques de radiolyse, utilise un accélérateur d’électrons, le Fébétron. Grâce à leurs études, les chercheurs sont arrivés à considérablement augmenter la sensibilité des pellicules photo. Ces résultats intéressent particulièrement la société AGFA-Gaevert et leurs représentants doivent venir assister à une démonstration. Ils arrivent dans 1 heure mais l’équipe est introuvable… il faut absolument démarrer le Fébétron le plus vite possible ! Saurez-vous relever le défi et sauver cette démonstration bien mal engagée.

Sessions pour des groupes de 4 ou 5 personnes. Inscription à 1/2/3 personnes possible, les groupes serrons complétés par d’autres participants.

Durée 1h15

À partir de 12 ans.

Institut de Chimie Physique, 350 avenue Jean-Perrin 91400 Orsay Orsay 91400 Le Guichet Essonne Île-de-France [{« type »: « email », « value »: « communication.sciences@universite-paris-saclay.fr »}]

Escape-game « Mission Fébétron »

© Université Paris-Saclay