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Présentation de l’orgue et récital à l’Eglise d’Orsay, Église d’Orsay, Orsay

dimanche 20 septembre 2026 · Église d'Orsay · Orsay

Présentation de l’orgue et récital à l’Eglise d’Orsay, Église d’Orsay, Orsay

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Lieu
Église d'Orsay
Adresse
Rue Boursier 91400 Orsay
Ville
91400 Orsay
Département
Essonne
Tarif
Limité à 50 personnes

Présentation de l’orgue et récital à l’Eglise d’Orsay Dimanche 20 septembre, 17h00 Église d’Orsay Essonne

Limité à 50 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Présentation de l’orgue et récital

Église d’Orsay Rue Boursier 91400 Orsay Orsay 91400 Essonne Île-de-France 01 69 28 86 68
Présentation de l’orgue et récital

Arviset Dominique

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