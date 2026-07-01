AGENDA · Orsay
Présentation de l’orgue et récital à l’Eglise d’Orsay, Église d’Orsay, Orsay
dimanche 20 septembre 2026 · Église d'Orsay · Orsay
Informations pratiques
Présentation de l’orgue et récital à l’Eglise d’Orsay Dimanche 20 septembre, 17h00 Église d’Orsay Essonne
Limité à 50 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00
Présentation de l’orgue et récital
Église d’Orsay Rue Boursier 91400 Orsay Orsay 91400 Essonne Île-de-France 01 69 28 86 68
Présentation de l’orgue et récital
Arviset Dominique
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