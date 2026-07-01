Présentation de l’orgue et récital à l’Eglise d’Orsay, Église d’Orsay, Orsay

Informations pratiques

Présentation de l’orgue et récital à l’Eglise d’Orsay Dimanche 20 septembre, 17h00 Église d’Orsay Essonne

Limité à 50 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:30:00+02:00

Présentation de l’orgue et récital

Église d’Orsay Rue Boursier 91400 Orsay Orsay 91400 Essonne Île-de-France 01 69 28 86 68

Présentation de l’orgue et récital

Arviset Dominique