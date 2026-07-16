Visite musicale, commentée de 22 œuvres d’artistes contemporains renommés au laboratoire ISMO, et d’un Berrada, une souche préhistorique et un Ubac, Laboratoire ISMO – Bâtiment 520, Orsay

Informations pratiques

Visite musicale, commentée de 22 œuvres d’artistes contemporains renommés au laboratoire ISMO, et d’un Berrada, une souche préhistorique et un Ubac Dimanche 20 septembre, 16h00 Laboratoire ISMO – Bâtiment 520 Essonne

Limité à 30 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

Fin : 2026-09-20T16:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:30:00+02:00

visite commentée par Patrice Godard, responsable de la valorisation du patrimoine culturel de l’Université Paris-Saclay, avec accompagnement musical de deux musiciens professionnels, Célestine Asselin et Thomas Cordero.

La sculpture Gorgone est l’œuvre de Vincent Barré, artiste de renom, ancien architecte et chef d’atelier aux Beaux-Arts de Paris. Située au premier étage et visible depuis le grand hall d’entrée, elle salue désormais tous les visiteurs de l’ISMO. Pour le sculpteur, présent lors de cette inauguration, « cette figure intrigante et ses 11 kilos de bois sont un beau contrepoids au bâtiment moderne à l’aspect majestueux et épuré ».

Les 16 estampes, qui peuvent être admirées aux différents étages de l’ISMO, sont quant à elles les œuvres d’artistes reconnus internationalement : parmi les plus célèbres, l’ironique Ben et son « La liberté ou la mort » ou l’Allemand Baselitz, connu notamment pour ses figures retournées. Une eau-forte très minimaliste de Pierrette Bloch, des lithographies de Bertrand Vivin, de Titus -Carmel, de Villeglé, de Furudoi, de Julien Tiberi, de Jean Hucleux, une linogravure de Frédérique Lucien, une aquatinte de Dominique Labauvie, une gravure sur papier de Bernard Moninot, une impression lenticulaire de Dorotte et Pagès, une peinture acrylique de Takis, une sérigraphie de Gérald Petit et une impression numérique de Detanico et Lain, des acceptions souvent aussi poétiques que mystérieuses et qui sont autant d’invitations à la découverte. Un certain nombre de ces œuvres ont été acquises par le Cnap pour célébrer le bicentenaire de la Révolution.

Ce dépôt vient compléter 5 œuvres d’importance installées depuis un an au sein du laboratoire. Acquises grâce à Philippe Roncin, chercheur à l’ISMO, cette collection comprend des tableaux de peintres célébrés à la fin du 20ème siècle. Parmi eux, Robert Wogensky, Jean Vérame, Jacques Vimard ou encore Yves Lévêque.

Puis visite du Jardin polygonal de Hicham Berrada (1% artistique à l’Institut Pascal)

suivie de deux nouveautés exceptionnelles:

la découverte d’une souche d’arbre minéralisée de 30 millions d’années avec un géologue

la restauration de la mosaïque monumentale de Raoul Ubac commentée par son restaurateur Stéphane Ancenay

Durée: 1h30

Université Paris-Saclay- Institut des Sciences Moléculaires d’Orsay –

Rue André Rivière

Bâtiment 520

91405 Orsay

Laboratoire ISMO – Bâtiment 520 Rue André-Rivière 91400 Orsay Orsay 91400 Campus Urbain de Paris-Saclay Essonne Île-de-France

Visite commentée musicale d’œuvres contemporaines

© Christophe Peus