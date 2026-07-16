Visite du musée de la lumière et de la matière – Anneau de Collisions d’Orsay, Musée Sciences ACO, Orsay

Informations pratiques

Visite du musée de la lumière et de la matière – Anneau de Collisions d’Orsay 19 et 20 septembre Musée Sciences ACO Essonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Découvrez le berceau de la physique des particules en visitant le pionnier des accélérateurs de particules, l’anneau de Collisions d’Orsay.

Premier anneau de collisions construit en Europe ayant permis d’observer l’annihilation d’électrons et de positrons, premier anneau de stockage sur lequel des lignes de rayonnement synchrotron ont été construites et exploitées, l’anneau de Collision d’Orsay (ACO) est inscrit à l’inventaire supplémentaire des monuments historiques.

C’est aussi le pionnier des sources de lumière en France, ancêtre des sources de rayonnement synchrotron modernes SOLEIL et ESRF. C’est sur ACO qu’a été réalisé le premier laser à électrons libres au monde.

Lors de la visite vous verrez l’accélérateur de particules tel qu’il est conservé depuis son arrêt vous pourrez aussi voir une réplique d’une ligne de lumière et de nombreux objets liés à l’histoire de la physique des particules ou à celle de la physique du rayonnement synchrotron.

Les visites sont guidés par des chercheurs et des ingénieurs travaillant ou aillant travaillé dans les domaines scientifiques liés à ACO.

A partir de 11 ans

Accès : https://maps.app.goo.gl/nbC5JyNctVCjFPAu8

Musée Sciences ACO Centre Universitaire d’Orsay : – Musée Sciences ACO, Bâtiment 201 porte 4 – Laboratoire de l’Accélérateur Linéaire, Batiment 200, Orsay, 91400 Orsay 91440 Essonne Île-de-France http://www.sciencesaco.fr [{« link »: « https://maps.app.goo.gl/nbC5JyNctVCjFPAu8 »}] Les premières collisions électron-positron au monde ont eu lieu à l’Université Paris-Sud en 1963. Cinquante ans plus tard, les collisionneurs de particules sont encore à la pointe de la recherche fondamentale, comme l’illustrent les résultats du grand collisionneur LHC au CERN. Pour fêter cet anniversaire, l’Association Sciences ACO et le Laboratoire de l’Accélérateur Linéaire vous ouvrent leurs portes. Au programme : visite de l’Anneau de Collisions d’Orsay (ACO), inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques ; visite du musée de la Lumière et de la Matière associé ; conférences et rencontres avec des chercheurs ; expositions sur les accélérateurs et les rayons cosmiques. Le tout en partenariat avec les villes d’Orsay et de Bures sur Yvette. En voiture par l’A6/A10 ou la N118 Par le RER B, arrêt Orsay-Ville Plus d’informations sur http://www.lal.in2p3.fr/Venir-au-LAL

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