Exposition « Lumière et matière, toute une histoire ! », Musée Sciences ACO, Orsay
samedi 19 septembre 2026 · Musée Sciences ACO · Orsay
Informations pratiques
Exposition « Lumière et matière, toute une histoire ! » 19 et 20 septembre Musée Sciences ACO Essonne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T14:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Plongez dans le monde des ondes électromagnétiques à travers une exposition du patrimoine scientifique de l’Université Paris-Saclay. Venez en apprendre davantage sur le spectre électromagnétique et la manière dont il est et a été mobilisé dans les pratiques scientifiques de l’Université. Il sera également mis en valeur par le biais de démonstrations de certains instruments.
A partir de 12 ans
Accès : https://maps.app.goo.gl/nbC5JyNctVCjFPAu8
Musée Sciences ACO Centre Universitaire d’Orsay : – Musée Sciences ACO, Bâtiment 201 porte 4 – Laboratoire de l’Accélérateur Linéaire, Batiment 200, Orsay, 91400 Orsay 91440 Essonne Île-de-France http://www.sciencesaco.fr [{« link »: « https://maps.app.goo.gl/nbC5JyNctVCjFPAu8 »}] Les premières collisions électron-positron au monde ont eu lieu à l’Université Paris-Sud en 1963. Cinquante ans plus tard, les collisionneurs de particules sont encore à la pointe de la recherche fondamentale, comme l’illustrent les résultats du grand collisionneur LHC au CERN. Pour fêter cet anniversaire, l’Association Sciences ACO et le Laboratoire de l’Accélérateur Linéaire vous ouvrent leurs portes. Au programme : visite de l’Anneau de Collisions d’Orsay (ACO), inscrit à l’inventaire supplémentaire des Monuments Historiques ; visite du musée de la Lumière et de la Matière associé ; conférences et rencontres avec des chercheurs ; expositions sur les accélérateurs et les rayons cosmiques. Le tout en partenariat avec les villes d’Orsay et de Bures sur Yvette. En voiture par l’A6/A10 ou la N118 Par le RER B, arrêt Orsay-Ville Plus d’informations sur http://www.lal.in2p3.fr/Venir-au-LAL
Exposition « Lumière et matière, toute une histoire ! »
© Service COMPAS – Université Paris-Saclay
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