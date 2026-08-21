Escape game : Opération pressoir, Musée du vin de Champagne et d’archéologie régionale, Épernay

Informations pratiques

Escape game : Opération pressoir 19 et 20 septembre Musée du vin de Champagne et d’archéologie régionale Marne

Sur réservation, à partir de 12 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T11:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T11:00:00+02:00 – 2026-09-20T12:00:00+02:00

Cette nuit, le gang des mycologues fous a pulvérisé sur le pressoir monumental du musée des champignons destructeurs ! Venez aider les enquêteurs à résoudre les énigmes et trouver le remède caché dans le bureau du directeur. Vous avez une heure !

Musée du vin de Champagne et d’archéologie régionale 13 Avenue de Champagne, 51200 Épernay, France Épernay 51200 Marne Grand Est +33326550356 https://archeochampagne.epernay.fr Construit de 1852 à 1857 par l’architecte sparnacien Pierre-Eugène Cordier, le Château Perrier constitue le premier témoignage régional de l’éclectisme, style architectural.

Ses quatre façades s’inspirent de l’architecture de la Renaissance française et du style Louis XIII, à l’image d’édifices parisiens tels que le Palais du Luxembourg, le Palais des Tuileries ou l’aile Lescot du Palais du Louvre. Les décors sculptés sont animés par les jeux de couleurs des matériaux : brique, pierre, ardoise et verre.

Cette nuit, le gang des mycologues fous a pulvérisé sur le pressoir monumental du musée des champignons destructeurs ! Venez aider les enquêteurs à résoudre les énigmes et trouver le remède caché le…

© Noémie Cozette – Ville d’Epernay