Escape game « Panique à la médiathèque », Médiathèque Jean-Pierre Fabrègue, Saint-Yrieix-la-Perche

Informations pratiques

Escape game « Panique à la médiathèque » Samedi 3 octobre, 14h30 Médiathèque Jean-Pierre Fabrègue Haute-Vienne

20 places

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

Fin : 2026-10-03T14:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:00:00+02:00

Alerte à la médiathèque ! Depuis quelques jours, un drôle d’insecte s’est installé entre les livres : le moustique Sleepy ! Personne ne sait d’où il vient, mais son pouvoir est redoutable : il rend les lecteurs tellement somnolents qu’ils n’arrivent plus à terminer leurs histoires. Pour protéger les visiteurs, certaines zones de la médiathèque ont été fermées. Heureusement, un étrange jardinier a laissé derrière lui un carnet rempli d’indices, de recettes et de secrets sur les plantes. Votre mission : explorer les documents, résoudre les énigmes et retrouver la méthode naturelle qui permettra de chasser les moustiques Sleepy avant qu’ils n’envahissent toute la médiathèque !

Mais faites vite : dans une heure, les indices disparaîtront et il sera peut-être trop tard pour sauver les livres et leurs lecteurs !

Êtes-vous prêts à relever le défi ?

Médiathèque Jean-Pierre Fabrègue 16 avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny 87500 Saint-Yrieix-la-Perche Saint-Yrieix-la-Perche 87500 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 08 88 79 https://bibliotheque-mediatheque.saint-yrieix.fr/ https://www.facebook.com/centreculturelmediathequejeanpierrefabregue/ [{« type »: « phone », « value »: « 0555088879 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque@saint-yrieix.fr »}] Avec un nombre de prêts annuel se situant autour de 70 000 et pas loin de 23 000 visiteurs par an, la médiathèque de Saint-Yrieix est l’une des plus actives de la région. Ascenseur

Biblis en folie 2026

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