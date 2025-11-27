Escape Game : Panique dans la bibliothèque Médiathèque de la Canopée Paris

A l’occasion du

premier Festival Education aux Médias et à l’Information (EMI), venez

participer à un escape game dans votre bibliothèque. Mêlant sciences et

investigation, cette enquête grandeur nature invite tous les curieux et

curieuses à vivre une expérience immersive originale.

Votre

mission ? Vous appuyer sur votre sens de l’observation, le travail

d’équipe et un esprit critique pour déconstruire une vague d’idées reçues. Mais

attention, l’horloge tourne… Il vous faudra aller vite pour achever ce

défi ! Suspense et adrénaline seront au rendez-vous .

Entrée gratuite, inscription obligatoire.

Pour tous, à partir de 12 ans.

Les équipes seront constitués de 7-8 personnes : au moment de l’inscription, si vous avez déjà votre équipe constituée, indiquez-le nous !

La crédulité sera votre pire ennemie… Vous avez été engagé.es pour arrêter un groupe très dangereux : les Obscurantes. Ces individus sont des manipulateurs qui diffusent régulièrement de fausses informations scientifiques. Leur prochain coup aura lieu ce soir et provoquera la panique à l’échelle mondiale… Saurez-vous les arrêter à temps ?

Le samedi 18 avril 2026

de 14h00 à 16h00

gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.

Médiathèque de la Canopée 10 passage de la Canopée 75001 Paris

+33144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://www.facebook.com/bibcanopee