Escape Game : Panique dans la bibliothèque Médiathèque de la Canopée Paris samedi 18 avril 2026.
A l’occasion du
premier Festival Education aux Médias et à l’Information (EMI), venez
participer à un escape game dans votre bibliothèque. Mêlant sciences et
investigation, cette enquête grandeur nature invite tous les curieux et
curieuses à vivre une expérience immersive originale.
Votre
mission ? Vous appuyer sur votre sens de l’observation, le travail
d’équipe et un esprit critique pour déconstruire une vague d’idées reçues. Mais
attention, l’horloge tourne… Il vous faudra aller vite pour achever ce
défi ! Suspense et adrénaline seront au rendez-vous .
Entrée gratuite, inscription obligatoire.
Pour tous, à partir de 12 ans.
Les équipes seront constitués de 7-8 personnes : au moment de l’inscription, si vous avez déjà votre équipe constituée, indiquez-le nous !
La crédulité sera votre pire ennemie… Vous avez été engagé.es pour arrêter un groupe très dangereux : les Obscurantes. Ces individus sont des manipulateurs qui diffusent régulièrement de fausses informations scientifiques. Leur prochain coup aura lieu ce soir et provoquera la panique à l’échelle mondiale… Saurez-vous les arrêter à temps ?
Le samedi 18 avril 2026
de 14h00 à 16h00
gratuit Public jeunes et adultes. A partir de 12 ans.
Médiathèque de la Canopée 10 passage de la Canopée 75001 Paris
+33144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://www.facebook.com/bibcanopee