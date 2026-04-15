Escape game Possessions 3 Musée de la Princerie Verdun

Verdun

Escape game Possessions 3

Musée de la Princerie 16 Rue de la Belle Vierge Verdun Meuse

Tarif : – – EUR

5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-11-01 14:30:00

fin : 2026-11-01 17:00:00

Date(s) :

2026-11-01

Venez vivre une enquête policière immersive en temps réel, dans le décor de l’hôtel de la Princerie !

Un crime mystérieux, des suspects à interroger, des indices à analyser… Formez votre équipe et plongez dans une aventure digne d’un polar !

Sur réservation, jeu en équipes de 5 personnes maximum, à partir de 14 ans.

Durée 2h à 2h30.

Tarification spécifique pour cet événement.Tout public

5 .

Musée de la Princerie 16 Rue de la Belle Vierge Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 3 29 86 10 62 princerie@grandverdun.fr

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English :

Come and experience an immersive police investigation in real time, in the setting of the Hôtel de la Princerie!

A mysterious crime, suspects to interrogate, clues to analyze? Assemble your team and immerse yourself in an adventure worthy of a detective story!

Reservations required for teams of 5 or fewer, ages 14 and up.

Duration: 2h to 2h30.

Special rates for this event.

L’événement Escape game Possessions 3 Verdun a été mis à jour le 2026-04-15 par OT GRAND VERDUN