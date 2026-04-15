Escape game Possessions 3 Musée de la Princerie Verdun
Escape game Possessions 3 Musée de la Princerie Verdun dimanche 1 novembre 2026.
Verdun
Escape game Possessions 3
Musée de la Princerie 16 Rue de la Belle Vierge Verdun Meuse
Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-11-01 14:30:00
fin : 2026-11-01 17:00:00
Date(s) :
2026-11-01
Venez vivre une enquête policière immersive en temps réel, dans le décor de l’hôtel de la Princerie !
Un crime mystérieux, des suspects à interroger, des indices à analyser… Formez votre équipe et plongez dans une aventure digne d’un polar !
Sur réservation, jeu en équipes de 5 personnes maximum, à partir de 14 ans.
Durée 2h à 2h30.
Tarification spécifique pour cet événement.Tout public
5 .
Musée de la Princerie 16 Rue de la Belle Vierge Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 3 29 86 10 62 princerie@grandverdun.fr
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English :
Come and experience an immersive police investigation in real time, in the setting of the Hôtel de la Princerie!
A mysterious crime, suspects to interrogate, clues to analyze? Assemble your team and immerse yourself in an adventure worthy of a detective story!
Reservations required for teams of 5 or fewer, ages 14 and up.
Duration: 2h to 2h30.
Special rates for this event.
L’événement Escape game Possessions 3 Verdun a été mis à jour le 2026-04-15 par OT GRAND VERDUN
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