Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Escape game Possessions 3 Musée de la Princerie Verdun

Escape game Possessions 3 Musée de la Princerie Verdun

Escape game Possessions 3 Musée de la Princerie Verdun dimanche 1 novembre 2026.

Lieu : Musée de la Princerie

Adresse : 16 Rue de la Belle Vierge

Ville : 55100 Verdun

Département : Meuse

Début : dimanche 1 novembre 2026

Fin : dimanche 1 novembre 2026

Heure de début : 14:30:00

Tarif : 5 Tarif de base plein tarif

Verdun

Escape game Possessions 3

Musée de la Princerie 16 Rue de la Belle Vierge Verdun Meuse

Tarif : – – EUR
5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-11-01 14:30:00
fin : 2026-11-01 17:00:00

Date(s) :
2026-11-01

Venez vivre une enquête policière immersive en temps réel, dans le décor de l’hôtel de la Princerie !
Un crime mystérieux, des suspects à interroger, des indices à analyser… Formez votre équipe et plongez dans une aventure digne d’un polar !

Sur réservation, jeu en équipes de 5 personnes maximum, à partir de 14 ans.

Durée 2h à 2h30.

Tarification spécifique pour cet événement.Tout public
5  .

Musée de la Princerie 16 Rue de la Belle Vierge Verdun 55100 Meuse Grand Est +33 3 29 86 10 62  princerie@grandverdun.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come and experience an immersive police investigation in real time, in the setting of the Hôtel de la Princerie!
A mysterious crime, suspects to interrogate, clues to analyze? Assemble your team and immerse yourself in an adventure worthy of a detective story!

Reservations required for teams of 5 or fewer, ages 14 and up.

Duration: 2h to 2h30.

Special rates for this event.

L’événement Escape game Possessions 3 Verdun a été mis à jour le 2026-04-15 par OT GRAND VERDUN

À voir aussi à Verdun (Meuse)