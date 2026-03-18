ESCAPE GAME QUI A TUÉ MADAME DUROY?

Place du 14 juillet Béziers Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-29

fin : 2026-04-29

Date(s) :

2026-04-29

Meurtre au Manoir Duroy ! Analysez les indices et trouvez le coupable avant la police… vous avez 60 minutes !

Vendredi 23 novembre, à Narbonne, la Gendarmerie reçoit l’appel d’un proche bouleversé, de retour du Manoir Duroy pour l’anniversaire de mariage du couple Duroy. Madame est retrouvée morte dans sa chambre… Aucun signe d’effraction, mais de nombreux indices à analyser pour résoudre le mystère ! Le tueur reste inconnu et la police est en route. Le manoir étant à une heure de la gendarmerie, vous êtes mobilisé pour sécuriser les lieux et relever les premiers indices. Étudiants en criminologie, faites vos preuves trouvez le coupable avant la police. Tic tac, vous avez 60 minutes !

Sur inscription.

Dans le cadre de la Quinzaine du jeu. .

Place du 14 juillet Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 4 99 41 05 50 mediatheque@beziers-mediterranee.fr

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English :

Murder at Duroy Manor! Analyze the clues and find the culprit before the police do… you’ve got 60 minutes!

L’événement ESCAPE GAME QUI A TUÉ MADAME DUROY? Béziers a été mis à jour le 2026-03-15 par 34 ADT34