Informations pratiques

Saint-Maixent-l’École

Escape Game

Rue de l’Abbaye Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

Plongez dans le scénario La disparition du Grand Prestigo lors d’un escape game de 30 minutes.

Menez l’enquête sur la mystérieuse disparition d’un magicien survenue à Vienne en 1933. Cette intrigue est inspirée d’une histoire vraie et vous entraînera dans une aventure mêlant énigmes et patrimoine.

Accès par la cour Saragosse, en face de la médiathèque Aqua Libris.

Gratuit. Sur réservation. Limité à 5 ou 6 personnes par session. .

Rue de l’Abbaye Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 75 11 34 14

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English : Escape Game

L’événement Escape Game Saint-Maixent-l’École a été mis à jour le 2026-08-12 par OT Haut Val De Sèvre