Escape Game SOS aviateur en détresse Place Charles de Gaulle Toul

Informations pratiques

Toul

Escape Game SOS aviateur en détresse

Place Charles de Gaulle Maison du tourisme Terres Touloises Toul Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-07-11 16:00:00

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-07-11 2026-07-25 2026-08-08 2026-08-22

Partez pour une aventure captivante à travers les rues de Toul et plongez dans une mission inspirée de l’histoire locale !

La compagnie de théâtre touloise TOTA Compania vous propose une expérience mêlant découverte du patrimoine, énigmes et immersion historique.

Au fil d’un parcours urbain de deux heures, vous serez transportés à l’époque de l’Occupation. Votre mission aider un aviateur anglais à s’échapper en résolvant une série d’énigmes disséminées dans la ville. Observation, réflexion et esprit d’équipe seront vos meilleurs alliés pour mener à bien cette aventure.

Une activité ludique et accessible, idéale pour les familles, les groupes d’amis et tous les curieux souhaitant découvrir Toul autrement.

Venez relever le défi et explorez le patrimoine toulois sous un angle inédit !

Réservation obligatoire auprès de la boutique de la CathédraleTout public

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Place Charles de Gaulle Maison du tourisme Terres Touloises Toul 54200 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 15 06 85 64

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Embark on a thrilling adventure through the streets of Toul and immerse yourself in a mission inspired by local history!

The Toul-based theater company TOTA Compania offers an experience combining heritage discovery, puzzles, and historical immersion.

Over the course of a two-hour urban tour, you’ll be transported back to the time of the Occupation. Your mission: help an English pilot escape by solving a series of puzzles scattered throughout the city. Observation, critical thinking, and teamwork will be your best allies in successfully completing this adventure.

A fun and accessible activity, ideal for families, groups of friends, and anyone curious to discover Toul in a new way.

Come take on the challenge and explore Toul’s heritage from a whole new perspective!

Reservations required at the Cathedral shop

L’événement Escape Game SOS aviateur en détresse Toul a été mis à jour le 2026-07-04 par MT TERRES TOULOISES