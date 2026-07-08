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Escape game Temps Morts Villa Montplaisir Salle de l’Horloge Gérardmer

mercredi 8 juillet 2026 · Villa Montplaisir Salle de l'Horloge · Gérardmer

Informations pratiques

Début
mercredi 8 juillet 2026
Fin
mercredi 8 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Villa Montplaisir Salle de l'Horloge
Adresse
17 Faubourg de Ramberchamp
Ville
88400 Gérardmer
Département
Vosges
Tarif
3 Tarif enfant

Gérardmer

Escape game Temps Morts

Villa Montplaisir Salle de l’Horloge 17 Faubourg de Ramberchamp Gérardmer Vosges

Tarif : – – EUR
3
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi Vendredi 2026-07-08 10:00:00
fin : 2026-07-08 11:30:00

Date(s) :
2026-07-08 2026-07-09 2026-07-15 2026-07-17 2026-07-21 2026-07-23 2026-07-28 2026-07-30

Vous n’avez plus de nouvelles de votre amie Margot Brignon, depuis quelques jours. Résolvez un certain nombre d’énigmes, donnant accès à des clés, des codes… afin de découvrir pourquoi Margot a disparu. Accessible à partir de 10 ans. Sur réservation jusqu’à la veille. Places limitées.Tout public
3  .

Villa Montplaisir Salle de l’Horloge 17 Faubourg de Ramberchamp Gérardmer 88400 Vosges Grand Est +33 3 29 27 27 27  info@gerardmer.net

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English :

You haven’t heard from your friend Margot Brignon in a few days. Solve a series of puzzles to unlock keys and codes… and find out why Margot has disappeared. Suitable for ages 10 and up. Reservations required by the day before. Limited spaces available.

L’événement Escape game Temps Morts Gérardmer a été mis à jour le 2026-07-01 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES

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