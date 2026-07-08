Marché d’été Place du Vieux Gérardmé Gérardmer
jeudi 9 juillet 2026 · Place du Vieux Gérardmé · Gérardmer
Informations pratiques
Gérardmer
Marché d’été
Place du Vieux Gérardmé Devant l’église Gérardmer Vosges
Tarif : – – EUR
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Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-09 09:00:00
fin : 2026-08-29 12:30:00
Date(s) :
2026-07-09 2026-08-16
Marché d’été des artisans de la Vallée des Lacs avec une vingtaine d’exposants artisans créateurs.Tout public
0 .
Place du Vieux Gérardmé Devant l’église Gérardmer 88400 Vosges Grand Est artisansdelavalleedeslacs@gmail.com
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English :
Summer market of the craftsmen of the Valley of the Lakes with about twenty exhibitors craftsmen creators.
L’événement Marché d’été Gérardmer a été mis à jour le 2026-07-03 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES
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