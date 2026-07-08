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AGENDA · Gérardmer

Marché d’été Place du Vieux Gérardmé Gérardmer

jeudi 9 juillet 2026 · Place du Vieux Gérardmé · Gérardmer

Informations pratiques

Début
jeudi 9 juillet 2026
Fin
vendredi 14 août 2026
Heure de début
09:00:00
Lieu
Place du Vieux Gérardmé
Adresse
Devant l'église
Ville
88400 Gérardmer
Département
Vosges
Tarif
0 Gratuit

Gérardmer

Marché d’été

Place du Vieux Gérardmé Devant l’église Gérardmer Vosges

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-07-09 09:00:00
fin : 2026-08-29 12:30:00

Date(s) :
2026-07-09 2026-08-16

Marché d’été des artisans de la Vallée des Lacs avec une vingtaine d’exposants artisans créateurs.Tout public
0  .

Place du Vieux Gérardmé Devant l’église Gérardmer 88400 Vosges Grand Est   artisansdelavalleedeslacs@gmail.com

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English :

Summer market of the craftsmen of the Valley of the Lakes with about twenty exhibitors craftsmen creators.

L’événement Marché d’été Gérardmer a été mis à jour le 2026-07-03 par OT COMMUNAUTAIRE GERARDMER HAUTES VOSGES

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