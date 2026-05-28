Nogent

Escape game voyage temporel à Nogent

Nohmad Nogent Haute-Marne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28

fin : 2027-03-31

Date(s) :

2026-05-28 2026-10-01

Tout public

Nohmad vous accueil pour un voyage temporel à Nogent. Vous aurez 60 minutes pour déchiffrer des énigmes, trouves les coupe-circuits, arrêter la machine… et gagner un cadeau.

Au cours de l’aventure, vous ferez un voyage dans Nogent, à différentes époques.

2 à 4 personnes maximum dans l’enceinte. .

Nohmad Nogent 52800 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 03 69 18

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English :

L’événement Escape game voyage temporel à Nogent Nogent a été mis à jour le 2026-05-28 par Antenne de Chaumont