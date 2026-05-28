Escape game voyage temporel à Nogent Nogent
Escape game voyage temporel à Nogent Nogent jeudi 28 mai 2026.
Nogent
Escape game voyage temporel à Nogent
Nohmad Nogent Haute-Marne
Tarif : 3 – 3 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28
fin : 2027-03-31
Date(s) :
2026-05-28 2026-10-01
Tout public
Nohmad vous accueil pour un voyage temporel à Nogent. Vous aurez 60 minutes pour déchiffrer des énigmes, trouves les coupe-circuits, arrêter la machine… et gagner un cadeau.
Au cours de l’aventure, vous ferez un voyage dans Nogent, à différentes époques.
2 à 4 personnes maximum dans l’enceinte. .
Nohmad Nogent 52800 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 03 69 18
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English :
L’événement Escape game voyage temporel à Nogent Nogent a été mis à jour le 2026-05-28 par Antenne de Chaumont
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