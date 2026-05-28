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Escape game voyage temporel à Nogent Nogent

Escape game voyage temporel à Nogent Nogent

Escape game voyage temporel à Nogent Nogent jeudi 28 mai 2026.

Adresse : Nohmad

Ville : 52800 Nogent

Département : Haute-Marne

Début : jeudi 28 mai 2026

Fin : mercredi 30 septembre 2026

Tarif : 3 3 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Nogent

Escape game voyage temporel à Nogent

Nohmad Nogent Haute-Marne

Tarif : 3 – 3 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28
fin : 2027-03-31

Date(s) :
2026-05-28 2026-10-01

Tout public
Nohmad vous accueil pour un voyage temporel à Nogent. Vous aurez 60 minutes pour déchiffrer des énigmes, trouves les coupe-circuits, arrêter la machine… et gagner un cadeau.
Au cours de l’aventure, vous ferez un voyage dans Nogent, à différentes époques.
2 à 4 personnes maximum dans l’enceinte.   .

Nohmad Nogent 52800 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 03 69 18 

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English :

L’événement Escape game voyage temporel à Nogent Nogent a été mis à jour le 2026-05-28 par Antenne de Chaumont

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