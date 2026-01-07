Escargots Teigneux + Les Puduk + UltraBernard Rue Jules et Charles Arnaud Poligny
Escargots Teigneux + Les Puduk + UltraBernard Rue Jules et Charles Arnaud Poligny vendredi 3 juillet 2026.
Escargots Teigneux + Les Puduk + UltraBernard
Rue Jules et Charles Arnaud Brasserie The Baboon Poligny Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 16:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Concerts
Trois groupes seront à nos côtés pour cette soirée qui s’annonce mouvementée !
Les Puduk avec du gros punk-rock, UltraBernard avec du rock français intempestif et Escargots Teigneux avec du punk-rock comme on l’aime !!
Restauration sur place
Brasserie The Baboon Food, bières & good vibes .
Rue Jules et Charles Arnaud Brasserie The Baboon Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté contact@thebaboon.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Escargots Teigneux + Les Puduk + UltraBernard Poligny a été mis à jour le 2026-01-07 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA