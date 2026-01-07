Escargots Teigneux + Les Puduk + UltraBernard Rue Jules et Charles Arnaud Poligny

Escargots Teigneux + Les Puduk + UltraBernard Rue Jules et Charles Arnaud Poligny vendredi 3 juillet 2026.

Escargots Teigneux + Les Puduk + UltraBernard

Rue Jules et Charles Arnaud Brasserie The Baboon Poligny Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 16:00:00
fin : 2026-07-03

Date(s) :
2026-07-03

Concerts

Trois groupes seront à nos côtés pour cette soirée qui s’annonce mouvementée !

Les Puduk avec du gros punk-rock, UltraBernard avec du rock français intempestif et Escargots Teigneux avec du punk-rock comme on l’aime !!

Restauration sur place

Brasserie The Baboon Food, bières & good vibes   .

Rue Jules et Charles Arnaud Brasserie The Baboon Poligny 39800 Jura Bourgogne-Franche-Comté   contact@thebaboon.fr

