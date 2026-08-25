ESPACE CONTEURS KARINE NOURY MAZEL TU PARLES, CHARLES ! FJT Copainville Mayenne

Informations pratiques

Mayenne

ESPACE CONTEURS KARINE NOURY MAZEL TU PARLES, CHARLES !

FJT Copainville 273 Rue du Fauconnier Mayenne Mayenne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-13 20:15:00

fin : 2026-10-13

Date(s) :

2026-10-13

Seule avec ses pelotes emmêlées, Karine Mazel s’interroge avec humour sur l’impertinence des contes merveilleux dans le monde d’aujourd’hui.

Dans un premier temps, la scène ouverte accueille pendant une heure les amoureux des mots (conteurs, chanteurs, déclamateurs de poésie, slameurs…) amateurs ou expérimentés. L’ordre de passage sera tiré au sort parmi les inscrits du soir.

La seconde partie de soirée, nous accueillons un ou une invité.e professionnel.le pour vous faire découvrir une des facettes de ce qui compose la diversité des arts de la parole.

20h15 | Première partie

Collectif des conteur.euse.s mayennais.e.s Scène ouverte à l’oralité

21h30 | Karine Mazel Tu parles Charles

Dans un dialogue avec une bonne copine, ponctué de contes et de chansons, elle se demande ces histoires sont-elles ringardes, sexistes et réactionnaires ?

Comment les raconter ? Faut-il les actualiser ou juste les mettre au pilon ? Elle questionne la modernité, les relations hommes/femmes et s’amuse des préjugés. .

FJT Copainville 273 Rue du Fauconnier Mayenne 53100 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 30 25 00

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English :

Alone with her tangled balls, Karine Mazel humorously ponders the impertinence of marvelous tales in today?s world.

L’événement ESPACE CONTEURS KARINE NOURY MAZEL TU PARLES, CHARLES ! Mayenne a été mis à jour le 2026-08-22 par Office de Tourisme Mayenne Co