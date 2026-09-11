Espace Dantza Instant(s) Espace Dantza Pau

Informations pratiques

Pau

Espace Dantza Instant(s)

Espace Dantza 19 rue bourbaki Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 12 – 12 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-03-06 20:30:00

fin : 2027-03-06

Date(s) :

2027-03-06

Le sel de la vie est, comme le dit Françoise Héritier, une fantaisie, un poème en prose. C’est une méditation.

L’auteure qui toute sa vie publiera des ouvrages anthropologiques fait un pas de côté dans son œuvre.

Ce texte intime est une liste, une énumération de moments fugitifs, de moments de grâce, vécus par l’auteure et qu’elle égraine au fil des pages, par association d’idées, dans un long monologue.

Il s’agit ici de sensations, accumulées depuis la petite enfance et qui constituent sa personnalité profonde bien plus sûrement, dira t’ elle, que son métier ou ses opinions politiques.

Nous avons appelé ce spectacle Instant(s) comme un second volet à Habit(s).

Nous continuons de rechercher le plus grand dénominateur commun entre les individus, à travers ces petites choses qui font l’essence des êtres et qui sont notre bien commun. .

Espace Dantza 19 rue bourbaki Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 11 30 24 espacedantza@gmail.com

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English : Espace Dantza Instant(s)

L’événement Espace Dantza Instant(s) Pau a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Pau