Halles de Pau Yoga: les matinales bien-être Halles de Pau Sur la terrasse Pau
dimanche 23 août 2026 · Halles de Pau Sur la terrasse · Pau
Informations pratiques
Pau
Halles de Pau Yoga: les matinales bien-être
Halles de Pau Sur la terrasse 2 Place de la République Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 09:30:00
fin : 2026-08-23 10:30:00
Date(s) :
2026-08-23
Un tapis. Un dimanche matin. Le soleil ☀️
Et si vous preniez une heure pour vous ?
☀️ Yoga en plein air aux halles de pau
9h30 10h30
Puis un café ☕️un concert , les producteurs locaux et tout le reste de votre journée devant vous.
Accessible à tous
En famille, entre amis ou en solo, Réservez votre place
Ou écrivez moi au 06.19.81.15.67. .
Halles de Pau Sur la terrasse 2 Place de la République Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine eclosionyoga@gmail.com
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English : Halles de Pau Yoga: les matinales bien-être
L’événement Halles de Pau Yoga: les matinales bien-être Pau a été mis à jour le 2026-07-04 par OT Pau
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