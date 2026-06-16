Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché du Hameau Pau

Marché du Hameau Pau

Marché du Hameau Pau dimanche 23 août 2026.

Adresse : avenue de Buros

Ville : 64000 Pau

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : dimanche 23 août 2026

Fin : dimanche 23 août 2026

Heure de début : 08:00:00

Tarif :

Pau

Marché du Hameau

avenue de Buros Pau Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-23 08:00:00
fin : 2026-08-23 13:00:00

Date(s) :
2026-08-23

35 étals alimentaires sont proposés fruits et légumes, rôtisserie, traiteur, plats cuisinés, épicerie, olives, conserves, crèmerie fromages, pâtisserie, boulangerie.   .

avenue de Buros Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 27 85 80 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché du Hameau

L’événement Marché du Hameau Pau a été mis à jour le 2026-06-16 par OT Pau

À voir aussi à Pau (Pyrénées-Atlantiques)