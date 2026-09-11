Espace Dantza Le grenier de mon enfance Espace Dantza Pau
vendredi 18 décembre 2026 · Espace Dantza · Pau
Informations pratiques
Pau
Espace Dantza Le grenier de mon enfance
Espace Dantza 19 rue bourbaki Pau Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-18 20:30:00
fin : 2026-12-18
Date(s) :
2026-12-18
A partir de 4 ans (45mn)
Le spectacle Le grenier de mon enfance est construit à partir de trois contes écrits par trois auteurs différents où se mêlent joie, humour, peur et chants de Noël.
Nous avons rassemblé des récits à la fois bien écrits et divertissants. Petits et grands peuvent prendre plaisir à les écouter, à y réfléchir et à en discuter après.
Les plus jeunes aimeront Un message pour le Père Noël de H. Oram.
Les passages de Boréal Express de C. Allsburg ont un vocabulaire et une thématique plus élaborés; ils s’adressent à des enfants plus grands.
Et le conte d’Andersen rassemblera tout ce petit monde autour du Sapin.
Nous souhaitons que ces récits permettent à chacun de s’imprégner de l’esprit magique de Noël! .
Espace Dantza 19 rue bourbaki Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 33 11 30 24 espacedantza@gmail.com
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English : Espace Dantza Le grenier de mon enfance
L’événement Espace Dantza Le grenier de mon enfance Pau a été mis à jour le 2026-08-25 par OT Pau
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